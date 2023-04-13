TCG Anadolu Sirkeci ziyaret günleri, saatleri 2023 | TCG Anadolu halka açık mı, ne zaman, nerede gezilecek?
TCG Anadolu gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilirken birbirinden farklı özellikleriyle kendine hayran bıraktı. Üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak olan TCG Anadolu halkın ziyaretine de açılacak. Milli ve yerli gururumuzu ziyaret etmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki TCG Anadolu halka açık mı, ne zaman, nerede gezilecek?
Halkın ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu gemisinin nereye demir atacağı ve ne zaman gezilebileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin dünyadaki konumunu değiştirecek olan TCG Anadolu gemisi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılandı. Dünya'da ve Türkiye'de tek olan TCG Anadolu ile ilgili detaylar haberimizde...
TCG ANADOLU NEREDE, SAAT KAÇTA ZİYARET AÇIK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşurken halkın ziyaretine de açıklacağını aktardı.
Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Bu gemimizi Sirkeci'de halka açacağız." dedi. Ancak ziyaret günleri ve saatleri hakkında henüz detaylı bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
TCG ANADOLU NEREDE İNŞA EDİLDİ?
TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.
Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.
DÜNYADA İLK
TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.
TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.
Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.
TCG ANADOLU KAÇ METRE UZUNLUĞUNDA?
TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.
Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.
Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.
Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.
Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.
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