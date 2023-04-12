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Gaziantep'te deprem konutları kat çıkmaya başladı! 2 ayda bu hale geldi

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Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Gaziantep’te deprem konutları kat çıkmaya başladı! 2 ayda bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı. Blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerde binlerce ev yerle bir olurken 50 binden fazla vatandaş da enkaz altında kalarak can verdi.

Depremin ilk anından itibaren harekete geçen devlet yaraların sarılması için çalışmalara başlarkenverilen sözler bir bir tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere 1 yıl sonra teslim sözü verdiği konutlar için kazmalar vuruldu, zeminler oturtuldu.

Süreç öyle hızlı ilerledi ki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gurur veren haberler geldi.

İlçede 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı.

40 GÜNÜN ARDINDAN İLK BLOK YÜKSELDİ
Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan ilk blok, böylece kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlanmış oldu.

Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak.

Diğer blokların is birinci ve ikinci katının tünel kalıpları yerleştiriliyor.

7’li koalisyonda deprem üstüne deprem 7'Lİ KOALİSYONDA DEPREM ÜSTÜNE DEPREM

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