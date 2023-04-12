Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Ekonomide hangi adımlar atılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"ASRIN FELAKETİ BİZİM İÇİN BİR MİLAT"



Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

"İSTANBUL'DA 220 BİN BİNA RİSK ALTINDA"

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.