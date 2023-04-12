Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Ekonomide hangi adımlar atılacak?
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan'ın ev fiyatlarında fahiş artış, ekonomide atılacak yeni adımlar ve seçim anketleri ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININDA ÖNE ÇIKANLAR
Dikey mimariye her zaman karşıydım. 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.
1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak.
Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.
İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"ASRIN FELAKETİ BİZİM İÇİN BİR MİLAT"
Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.
"İSTANBUL'DA 220 BİN BİNA RİSK ALTINDA"
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.
ÜSKÜDAR ÇEVRESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık. Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik. Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık. Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şuan orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der. Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.
Kanal İstanbul'la beraber rezerv yerler ortaya çıkacak. Oralarda konut inşaatları başlayacak. Kentsel dönüşümü kabul edenlere oralardan yer vereceğiz. İmar Affı ile ilgili yeni dönemde çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz.
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İŞTE ELE ALINACAK KONULAR
Başkan Erdoğan'ın yanıtlayacağı sorular arasında "Ev fiyatlarında fahiş artışa tedbirler neler? Yen müjdeler yolda mı? Bağ-Kur primi SGK ile eşit olur mu? Ekonomide hangi adımlar atılacak? Seçim anketlerinde son durum ne? Asgari ücret Temmuz'da artacak mı?" gibi gündemi ilgilendiren kritik konular yer alıyor.
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