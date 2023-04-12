Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini sayfamızda paylaştık. Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir.
Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
GAZIEMIR (IZMIR)
05.02.2023, 10:32:02 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 12.0 km
SON DEPREMLER
2023.02.05 10:34:20 41.9252 29.6677 7.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ
2023.02.05 10:32:02 38.3465 27.1690 12.0 -.- 3.2 3.2 GAZIEMIR (IZMIR)
2023.02.05 10:21:55 37.9785 27.1613 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.02.05 09:18:09 38.3520 27.1740 11.2 -.- 3.1 3.1 GAZIEMIR (IZMIR)
2023.02.05 09:06:53 35.1487 34.0710 7.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ
2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
2023.02.05 06:15:38 37.8420 29.2592 16.8 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2023.02.05 05:37:24 38.3957 42.6115 5.1 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS)
2023.02.05 04:19:12 36.8878 29.0145 2.1 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL)
2023.02.05 02:31:17 40.7628 30.8533 2.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.02.05 02:20:19 40.6595 30.4495 16.1 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
2023.02.05 01:46:00 37.9762 27.0210 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.02.05 01:43:01 38.4238 42.6192 7.3 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS)
2023.02.05 00:34:11 38.6530 42.0135 17.7 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)
2023.02.05 00:20:59 38.9690 27.8853 15.0 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2023.02.05 00:05:24 40.6618 30.4545 14.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- AK Parti Mersin milletvekili aday listesi! Ak Parti Mersin milletvekili adayları listesi 2023...
- AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?
- 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...
- Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu yararlanacak! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...