İYİ Parti’de ’küfürbaz’ ve ’borsa spekülatörü’ Mehmet Mustafa Gürban 1. sıradan milletvekili adayı!

KÜFÜRBAZ TÜRKKAN DA 1. SIRADA!

İYİ Parti tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan'ı da tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvekili adayı yaptı.



Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.

Türkkan'ın birinci sırayı kapması 'Adeta Akşener tarafından ödüllendirildi' yorumlarını da beraberinde getirdi ve ilkesiz ve samimiyetsiz siyasetinin çarpıcı örneği olarak yorumlandı.