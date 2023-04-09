AK Parti’de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı | Listede sürpriz isimler var

LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ

Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Partide yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.

Yeni yüzlerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de yer alacağı Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik, Adana, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak.

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.