TİP’li vekil Seda Kadıgil’den Diyanet ve İmam Hatip okullarına alçak sözler! Kin ve nefret kustu: Kapatılsın

SKANDAL SÖZLER

Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.