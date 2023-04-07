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Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?

"Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim etmesiyle birlikte, meclisin de çalışmalara ara vermesi bekleniyordu. Peki, Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?

"Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimine göre; Milletvekili aday listeleri 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Peki, Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?

MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK, TATİLE Mİ GİRDİ?

Milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından Meclis seçim döneminde tatile girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak.

Böylece Meclis'te 7 Nisan cuma günü son mesaisini gerçekleştirecek.

Seçim takvimine göre; 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi için adaylar ilk turda yeterli oy alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

12 Nisan Çarşamba günü, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşerek, seçmenlerin oy kullanacağı yer ile sandıklar belirlenecek. 27 Nisan Perşembe günü, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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