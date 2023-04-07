"Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimine göre; Milletvekili aday listeleri 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Peki, Meclis ne zaman kapanacak, tatil olacak? TBMM 27. dönem yasama yılı bitti mi, meclis kapandı mı?