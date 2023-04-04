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Bakan Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Bakan Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

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