Afet Bölgesi ne demek, nedir? Afet Bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? Kayseri, Mardin, Tunceli...
Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat 2023'de meydana gelen asrın felaketi 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olmuştu. 11 ilin ardından 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında "Afet bölgesi ne demek?", "Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki afet bölgesi ne demek, nedir? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi?
Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri sorusunun cevabı merak konusu oldu. Asrın felaketinin ardından çok sayıda bina yıkılarak can kayıpları yaşanmıştı. Ardından ise 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Bingöl, Kayseri, Mardin gibi 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Peki afet bölgesi ne demek, nedir? Afet bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? İşte detaylar...
6 İL DAHA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!
AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.
AFET BÖLGESİ NE DEMEK?
Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyorlar.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerine Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da eklendi.
AFET BÖLGELERİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
-Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.
-Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.
-Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
-Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
-Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
-Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
-Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)
-Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkânı sağlanır.
-Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.
-Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkânı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YKS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.
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