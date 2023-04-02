Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yapacak

"HAVUZ İÇİ PLATFORM SİSTEMİ, SUDAN KORKAN ÇOCUKLAR İÇİN TERAPİ ALANI, SU İÇİ BİSİKLET VE KOŞU BANTI...

Özdemir, "Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunda ise uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. 30 dakika olarak belirlenen terapi sürecinde havuzun çocukların gözünde güvenli ve eğlenceli kılınması adına yüzen su topları, basket potası seti, futbol kale setleri ve buna benzer birçok materyal bulunuyor. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların büyük bir ölçüde iyileşmesi sağlanacak. Su içi bisikletten koşu bandına kadar her şey var. Özel olarak tasarlanan havuz içerisinde; engellilerin görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bantı gibi fiziksel kapasiteyi artıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor" dedi.