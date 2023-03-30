Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MGK zirvesi! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var. Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.