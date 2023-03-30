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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK zirvesi! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MGK zirvesi! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Son dakika haberi | Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda ana gündem maddeleri seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmeler olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var. Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA
Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK
MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.

BARIŞ DİPLOMASİSİ GÖRÜŞÜLECEK
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.

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