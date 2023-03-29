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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek.

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