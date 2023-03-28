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Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirecek.

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