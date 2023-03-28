7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye ziyaret! Pazarlık masası kuruluyor

İNCE AÇIK KAPI BIRAKTI

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" demişti.

İnce, şunları da söylemişti: "Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın'la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir."