7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye ziyaret! Pazarlık masası kuruluyor
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 29 Mart Çarşamba günü ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, İnce'yi saflarına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 29 Mart Çarşamba günü ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, İnce'yi saflarına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia edildi.
BUGÜN TALEP DEĞERLENDİRİLECEK
Memleket Partisi'nin bugün düzenlenecek MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin değerlendirileceği belirtildi.
İNCE AÇIK KAPI BIRAKTI
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım" demişti.
İnce, şunları da söylemişti: "Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın'la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir."
KILIÇDAROĞLU'NUN İNCE PLANI!
6'lı koalisyon son olarak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi saflarına kattı. HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti. Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.
MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA TOPLADI
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplayarak seçimlere girmeye hak kazandı.
BAY KEMAL'DE 'OYLAR BÖLÜNECEK' KORKUSU
HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen masada Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.
"GEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI OL MUHARREM"
Muharrem İnce'den görüşme talebi isteyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye, 'Oyları bölme, adaylıktan çekil' demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İnce'nin direncini kırmak için de planı hazırladı. Öğretmen olan Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu teklif edilecek. İnce, çocukken en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı olmak olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi zayıf karnından vurmayı planladığı Ankara kulislerinde dillendiriliyor.
İnce'nin bu teklif sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu...
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