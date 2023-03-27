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THY'nin Tel Aviv seferleri çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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THY’nin Tel Aviv seferleri çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

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