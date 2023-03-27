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HDP'li başkanlar gözaltında! Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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HDP’li başkanlar gözaltında! Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı.

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