2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



18 yaşını doldurmuş olmak,



Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak



Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.