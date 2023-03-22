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Başkan Erdoğan özel yayında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Başkan Erdoğan özel yayında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 22.00'da iki özel kanalın ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmet Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayacak.

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