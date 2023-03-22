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Başkan Erdoğan NTV-Star TV ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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Başkan Erdoğan NTV-Star TV ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 22.00'da NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmet Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayacak.

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