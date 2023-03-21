İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı
Son dakika haberi | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin İYİ Parti TBMM Grubu da karar aldı. Karar toplantısına Ankara milletvekili Koray Aydın ile istifa edeceği konuşulan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun katılmaması dikkat çekti.
YSK'nın 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.
4 VEKİL KATILMADI
İYİ Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt veren Ağıralioğlu, "Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" demişti.
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