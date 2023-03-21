İYİ Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı

KILIÇDAROĞLU İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt veren Ağıralioğlu, "Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" demişti.

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