Irak Cumhurbaşkanı Muhammed Şiya El Sudani Türkiye'ye geliyor
Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 21- 22 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
ELE ALINACAK KONULAR
İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmekte.
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