Irak Cumhurbaşkanı Muhammed Şiya El Sudani Türkiye’ye geliyor

ELE ALINACAK KONULAR

İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmekte.