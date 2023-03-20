Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani Türkiye’de! Ankara’da önemli görüşme

HELİKOPTER KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ (KYB) İÇİNDEKİ BİR GRUBA AİT

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu: "Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."