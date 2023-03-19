Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Keleşer, "Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Dünyadaki bor kaynaklarının yüzde 73'ü bizde." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan kritik tesisin açılış töreninde konuşuyor.
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu. Savunma sanayisinin gücüne güç katacak dev proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız.
Ülkemizin ilk dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır
Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz.
Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur.
Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.
Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor.
Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin.
Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.
Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.
Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda hız kesmeden ilerliyor.
Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.
YILLIK BİN TON KAPASİTE
Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.
Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.
Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.
YENİ BOR KARBÜR TESİSİ İÇİN ADRES KÜTAHYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son yıllarda Türkiye'nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.
Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini anımsatan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız." dedi.
Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye'ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı.
Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor." diye konuştu.
Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya'dan sonra Türkiye'nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye'nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.
Dönmez, Kütahya Emet'te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.
ENERJİ BAKANI A HABER'DE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dünyadaki bor kaynaklarının yüzde 73'ü bizde.
Tesiste yılda 1.000 ton bor karbür üretilecek.
Güvenlik personelinin zırh ihtiyacı için kullanılacak.
ETİ MADEN GENEL MÜDÜRÜ A HABER'DE ANLATTI
ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bor cevherimizi bu tesisimizde daha önce borik aside çeviriyorduk. Dünyaya 2.7 milyon ton yaklaşık 1.321 milyar dolarlık bir ciroyla 2022'de satıyorduk şimdi bor karbüre dönüştüreceğiz böylece tonu 120-150 dolar olan cevheri 1.000-1.200 dolar borik aside ve 35-45 bin dolar arasında bor karbür tozuna çevireceğiz.
Roket nozulunda da yaklaşık 241 gram 1.000 dolar tonu 4.1 milyon dolara gelen bor karbürden sonraki süreç.
Zırh parçası olarak kullandığınızda tonu 300 bin dolara gelen bir süreç.
Dünyada bor pazarı yaklaşık 4 milyon ton 2 milyar dolar değerinde bir bor pazarından bahsediyoruz. Eti Maden olarak Türkiye'miz bu bor pazarında yüzde 60'ın üstünde bir pazar payı var.
"TÜRKİYE'NİN BORUSU ÖTECEK"
Bahsettiğimiz bor seramiklerinin pazarı 60 milyar dolar. Biz bu 60 milyar dolarlık pazardan ülkemize 5-10-15 yıl içinde ciddi rakamları yatırım olarak getirmeyi hedefliyoruz. Bu fabrikanın önemi budur.
Bu değer zincirlerini böyle artırarak bordaki katma değeri ülkemize kazandırmış olacağız. Kısacası Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin borusu ötecek.
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