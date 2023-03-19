Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek

YENİ BOR KARBÜR TESİSİ İÇİN ADRES KÜTAHYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son yıllarda Türkiye'nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.

Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini anımsatan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız." dedi.