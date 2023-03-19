Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.
Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda hız kesmeden ilerliyor.
Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.
YILLIK BİN TON KAPASİTE
Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.
Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.
Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.
YENİ BOR KARBÜR TESİSİ İÇİN ADRES KÜTAHYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son yıllarda Türkiye'nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.
Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini anımsatan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız." dedi.
Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye'ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı.
Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor." diye konuştu.
Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya'dan sonra Türkiye'nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye'nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.
Dönmez, Kütahya Emet'te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi..
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