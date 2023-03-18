2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Sandık görevi olmak isteyenler, başvurular hakkında detayları sorgulamaya başladı. Peki, Sandık görevlisi başvurular başladı mı? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte, detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Sandık görevi olmak isteyenler, başvurular hakkında detayları sorgulamaya başladı. Peki, Sandık görevlisi başvurular başladı mı? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte, detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.
İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
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