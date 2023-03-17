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Elif Laçin 2023 seçimlerinde adaylık için sürece başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023
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Elif Laçin 2023 seçimlerinde adaylık için sürece başladı

Elif Laçin, 2023 seçimlerine AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olarak katıldı. Laçin neden AK Parti'den aday olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada " Ülkemin aydınlık yarınlarına öncülük edeceğini düşündüğüm için senelerdir AK Parti'de gönüllü olarak çalışmalarda bulundum ve 2023 seçimlerinde partimizinde uygun görmesi ile beraber adaylığımı koydum." ifadelerini kullandı.

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