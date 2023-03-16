MEB 5 bin personel alımı ne zaman? Son dakika MEB 2023 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...
"MEB sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusu başvuru yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. MEB son dakika açıklamasına göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alınacak. Peki, Avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire ve büro personeli alımı şartları neler, başvuruları nasıl yapılır? MEB personel alımı ne zaman? İşte, ayrıntılar...
Son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Açıklamaların ardından başvurular hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki, MEB 5 bin sözleşmei personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihte? İşte, açılan kadrolar...
5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
AÇIKLAN KADROLAR...
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere
250 büro personeli,
4 avukat;
taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere
4 bin büro personeli,
100 mühendis,
125 diyetisyen,
500 hemşire,
21 avukat
olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
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- MEB 5 bin personel alımı ne zaman? Son dakika MEB 2023 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...
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