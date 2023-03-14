Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada,

"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir."

"Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." sözlerine yer verdi.