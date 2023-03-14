Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart İstanbul’da deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...

"Bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart deprem olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler büyük bir felaketle sonuçlandı. Deprem sonrası yaralar sarılırken gözler İstanbul'daki olası deprem yorumlarına çevrildi. Peki, bu gece deprem bekleniyor mu? 14-15 Mart deprem olacak mı, var mı? AFAD son depremler listesi...