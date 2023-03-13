Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu’nu ’bozkurt’ ilan ettiler! Başkan Erdoğan’ın sözleriyle karşıladılar

HDP İLE İŞ TUTAN KILIÇDAROĞLU'NU 'BOZKURT' İLAN ETTİLER!

Deprem bölgesinde partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.

'Bozkurt' sloganları ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşme planları yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serildi.