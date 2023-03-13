13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu'nu 'bozkurt' ilan ettiler! Başkan Erdoğan'ın sözleriyle karşıladılar

Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu'nu 'bozkurt' ilan ettiler! Başkan Erdoğan'ın sözleriyle karşıladılar

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
ABONE OL
Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu’nu ’bozkurt’ ilan ettiler! Başkan Erdoğan’ın sözleriyle karşıladılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti. Burada partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti. İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı.

HDP İLE İŞ TUTAN KILIÇDAROĞLU'NU 'BOZKURT' İLAN ETTİLER!

Deprem bölgesinde partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.

'Bozkurt' sloganları ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşme planları yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

'MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, CHP lideri için, Müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.

Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" sözleriyle aynı yorumu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE KARŞILADILAR

Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.

Başkan Erdoğan, sloganı haline getirdiği, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız." ifadelerini 2013'ten bu yana hemen hemen her konuşmasının sonunda kullanıyor.

Kılıçdaroğlu’nu mücahid ilan ettiler
Mücahid benzetmesine bir tepki daha
PKK’dan altılı koalisyona destek!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA