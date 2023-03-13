Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu'nu 'bozkurt' ilan ettiler! Başkan Erdoğan'ın sözleriyle karşıladılar
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti. Burada partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti. İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı.
HDP İLE İŞ TUTAN KILIÇDAROĞLU'NU 'BOZKURT' İLAN ETTİLER!
Deprem bölgesinde partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.
'Bozkurt' sloganları ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşme planları yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serildi.
Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.
'MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU' ÇIKIŞI
Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, CHP lideri için, Müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.
Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" sözleriyle aynı yorumu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE KARŞILADILAR
Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.
Başkan Erdoğan, sloganı haline getirdiği, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız." ifadelerini 2013'ten bu yana hemen hemen her konuşmasının sonunda kullanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
- MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?
- Kiloların korkulu rüyası! Zayıflamak isteyene reçete çıktı! Paranız gitmeden sadece 1 haftada...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
- Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!
- Emekliye %9.80 zam kesinleşti! Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! İkramiye, intibak, ek zam artışı...
- 29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!
- BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023