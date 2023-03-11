Ehliyet affı yapılandırma olacak mı? Son dakika Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? İade, ceza puanları

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce yaptığı açıklamada " Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" dedi.