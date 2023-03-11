Ehliyet affı yapılandırma olacak mı? Son dakika Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İade, ceza puanları
"Ehliyet affı çıktı mı son dakika?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda vergi affıyla birlikte ehliyet affını da içeren düzenleme kabul edildi. 2.5 milyona yakın sürücünün trafik ceza puanları silinecek. Bu düzenleme Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında olacak. Peki Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler…
"Ehliyet affı yürürlüğe girdi mi?" sorusu milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi affının yanı sıra ehliyet affı ile birlikte 10 bine yakın sürücünün ehliyetlerine af geleceği müjdesini vermişti. TBMM Genel Kurulu'nda vergi affıyla birlikte ehliyet affını da içeren düzenleme kabul edildi. Peki Ehliyet affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeler…
2023 EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen çalışma Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek.
EHLİYET AFFI KAPSAMINDA NELER VAR?
Alkol, uyuşturuc, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında kaynaklanan ceza puanları, yeni yasayla birlikte silinecek. Bu kapsamların dışında kalan ve ehliyet ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce yaptığı açıklamada " Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" dedi.
EHLİYET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz ehliyet iadelerinin başlayacağı tarih net olarak bilinmiyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifi, Resmi Gazete'da yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Normal şartlarda ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabiliyor.
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