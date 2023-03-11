Depremde can kaybı artıyor! AFAD’dan deprem bölgesine artçı uyarısı: 5.0’den büyük yeni artçılar olabilir

Deprem felaketinin 34. gününde AFAD Başkanı Yunus Sezer son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in AFAD Genel Merkezi'ndeki açıklamalarından öne çıkanlar:

CAN KAYBI YÜKSELDİ



Maalesef burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu Suriyeli kardeşlerimizin sayısında artış var. 47 bin 975 şu an itibariyle ölüm var. Bunlardan 6 bin 278'i başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere yabancı uyruklu afetzedelerden oluşmaktadır. Yine bölgede 35 bin 250 arama kurtarma personeli aktif olarak çalışmaktaydı. Şu anda da 3 bin 954 tane arama kurtarma personelimiz hem enkaz çalışmalarına refakat etmekte hem de buradaki insani yardım çalışmalarına yine aynı şekilde katılmaktadır. Bölgede sık sık artçı depremler olmakta yine burada da bir hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz.