AFAD depremzede kayıt nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu yapmak zorunlu mu? Nasıl yapılır? afad.gov.tr... Afetzede hak sahipliği ne işe yarar?
AFAD depremzede kayıt nedir, nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. Yaraların sarılmaya çalışıldığı ve birlik beraberlik örneğinin gösterildiği bu günlerde depremzede vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için bütün kaynakların seferber edildi. Peki afetzede hak sahipliği ne işe yarar? AFAD depremzede kayıt nedir, nasıl yapılır? İşte detayları...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen 7.7 ve7.6 şiddetindeki iki depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası mağduriyetlerin giderilmesi ve depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmek için seferberlik ilan edildi. Depremzedelere sağlanan ayrıcalıklardan yaralanmak isteyenler detaylarını araştırıyor. Peki AFAD depremzede kayıt nedir, nasıl yapılır?
DEPREMZEDE KAYDI YAPTIRMAK GEREKİYOR MU?
AFAD Başkanı Sezer, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. AFAD Başkanı Sezer, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sezer, vatandaşlardan afetzede olduklarına dair, 'depremzede bilgi kartı' isteniyor iddialarının gerçeği yansıtladığını belirterek, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittiklerinde ikametleri sorgulanarak, onlara uygun barınma sağlanmaktadır" dedi.
BELGE İSTENİYOR MU?
Sezer, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır." dedi.
Depremzedelerden illerindeki tahliye noktalarına gitmelerini mağduriyet yaşamamaları için istediklerini belirten Sezer, "Bunun için de bütün ülkenin, illerin kapasitesi belirlendi, bunu karşılayacak komisyonlar belirlendi." diye konuştu.
"AFETZEDELERE VERİLEN İMKANLAR BAKİDİR"
AFAD Başkanı Sezer, il değiştiren depremzedelerin hak kaybına uğramayacağını belirterek, "Bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup illere giden vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğrarım diye sosyal medyadaki dezenformasyonlar nedeniyle geri dönüş noktasında bilgi istedikleri bize ulaşıyor, bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri bir hak kaybına neden olmamaktadır. Afetzedelere verilecek tüm devletimizin imkanları bakidir. Lütfen bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin, biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.
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