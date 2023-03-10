Samsun'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Kaçıncı riskli bölge? Diri fay hattı var mı?
Samsun'da fay hattı var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar kendi şehirlerindeki diri fay hatlarını ve deprem risk oranlarını araştırmaya başladı. Ülkemizdeki en büyük depremleri üreten ve dünyanın en önemli faylarından biri kabul edilen Kuzey Anadolu Fayı Samsun il merkezine kuş uçuşu ortalama 55 km. mesafede şehrin güneyinde yer almaktadır. Peki Samsun'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi?
Ülkemiz deprem bölgesi olamsı sebebiyle sıklıkla büyük depremler ya da artçı sarsıntılara maruz kalabiliyor. 99 depremi ve 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki deprem riskini araştırmaya başladı. Yakın zamanda Karadeniz'de Samsun iline yakın yerlerde yaşanan depremler tedirginlik oluşturdu. Peki Samsun'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Kaçıncı riskli bölge? Diri fay hattı var mı?
SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Ülkemizdeki en büyük depremleri üreten ve dünyanın en önemli faylarından biri kabul edilen Kuzey Anadolu Fayı Samsun il merkezine kuş uçuşu ortalama 55 km. mesafede şehrin güneyinde yer almaktadır. 26 Kasım 1943 yılında üretmiş olduğu Ladik merkezli 7.2 magnitüdlü deprem Samsun ili ve çevresine büyük zararlar vermiştir.
Bu fay hattı Samsun ili ve çevresi için en önemli kırık hatlarından biri olmakta ve Poison yöntemine göre yapılan deprem risk analizlerinde bu hat üzerinde olabilecek 7.2 ve daha büyük magnitüdlü depremlerin oluşma olasılığı yüzdesinin yüksek olduğu görülmektedir.
Kuzey Anadolu Fay zonunda; Ladik, Havza veya Vezirköprü merkezli oluşabilecek yüksek magnitüdlü depremlerin Samsun ili merkezinde en çok hasar verebileceği alanlar ise sıvılaşma riskinin yüksek olduğu Atakum sahil düzlüğü, Gazi caddesinin alt kısımları ve yapay dolgu alanları ile eski otogarın olduğu bölgelerdir. Bunun dışında Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçe merkezleri ile köylerinde de ağır hasarlar meydana gelebilecektir.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
4 VE 5. RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
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