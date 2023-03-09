MHP İYİ Parti ve CHP'yi topa tuttu! Semih Yalçın: HDP ne isterse verecekler, şaklabanların ensesindeyiz
CHP ve İYİ Parti'yi topa tutan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6'lı koalisyona geri döndükten sonra CHP'nin HDP ile görüşmesine de razı olan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in çaresiz bir halde olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'ye ve 6'lı koalisyona da ateş püskürdü.
YALÇIN: "PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERSE VERECEKLER"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler."
Bu arada İP Meral Akşener, dar alanda kısa paslaşmalardan gol yedi. Okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Millet nezdinde zaten mahdut olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi.
Meral Akşener'in düştüğü acınası vaziyet, ilkeli görünen ilkesizlik. Hazmedilmiş görünen midesizlik. Nereden baksan tutarsızlık. Kazanamayacak aday diye diye sonunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılmak, tam bir çaresizlik.
Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız.
Özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavramların arkasına teröristleri saklamaya çalışan sahte demokrasi şampiyonlarının ikiyüzlü ve çıkarcı politikalarını ifşaya devam edeceğiz.
Deprem felaketinin yaraları henüz tazeyken, 11 ilimizdeki enkazların çoğu henüz kaldırılmamışken, bütün mesailerini seçim sevdasına ayıran duygu, sevgi ve merhamet yoksunlarının çirkin niyetlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz."
AKŞENER: "O MASADA HDP YOK. BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından açıklamada bulunmuş ve HDP'nin Altılı Masa'da olmadığını ve kendilerine bakanlık verilmeyeceğini iddia etmişti.
Meral Akşener, "Defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" iddiasında bulunmuştu.
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