MHP İYİ Parti ve CHP’yi topa tuttu! Semih Yalçın: HDP ne isterse verecekler, şaklabanların ensesindeyiz

Meral Akşener, "Defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" iddiasında bulunmuştu.

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