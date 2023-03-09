Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!





AĞIR HASARLI BİNALAR:



Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.