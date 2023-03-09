Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı ve hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların evlerinin hasar durumlarına bakabileceğini belirtmişti. Peki, Deprem hasar tespit başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bina hasar tespiti nasıl itiraz edilir? İşte, başvuru hakkında detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hasar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı İşte, e-devlet bina hasar tespit sorgulama ekranı!
HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.
HASAR TESPİT TANIMLARI
HASARSIZ BİNALAR:
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
AZ HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın
kullanılmasında bir sakınca yoktur.
ORTA HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya
da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
AĞIR HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.
ACİL YIKILACAK BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif estetik mi yaptırdı? İşte eski hali...
- Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM
- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...
- 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
- Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
- POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?
- En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...
- SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...
- TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?