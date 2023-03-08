"Yılan hikayesi"ne dönen 6'lı koalisyonun toplantılar CHP'nin tabanında yıkıma neden oldu! Enver Aysever'den flaş itiraf: Kafamı duvarlara çarpacağım
Yılan hikayesine dönen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aylardır toplantı üstüne toplantı yapıp son oturumunda "kılıçlarını çeken" muhalefet partisi liderleri tabanlarının güvenlerini sarsmış, organizasyon kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar büyük rezaletlere kapı aralamıştı. 6'lı koalisyonun "zor bela" tamamladığı aday belirleme işi özellikle CHP tabanında büyük yıkıma neden oldu. Gazeteci Enver Aysever, CHP'li vatandaşların yaşanan süreçten sonra yaşadıkları tükenmişlikleri gözler önüne serdi.
6'lı koalisyon yaşanan cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, Türk siyaset tarihine damgasını vurdu. Büyük skandallara neden olan muhalif parti liderlerinin son toplantısı, kendi tabanlarında büyük yıkıma neden oldu.
CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren Aysever, 6'lı koalisyonun aslında hayal kırıklığından öteye gidemeyeceğini açıkça söyledi. İşte Aysever'in çok konuşulan o sözleri...
Aysever: Cumhurbaşkanlığında oyumu Kemal beye vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.
Büyük pişmanlık duyacağım. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.
Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Kemal beyde bu kadar gözümüze sokma artık. Sen çık artık öne.
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