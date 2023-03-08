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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık taramalarına ilişkin paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık taramalarına ilişkin paylaşım

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki sağlık taramalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor" dedi.

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