Son dakika: ÖSYM açıkladı: YKS ne zaman yapılacak?
Son dakika haberleri... ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.
Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.
Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak." bilgilerini paylaştı.
YKS SINAVINDAN ÜCRET ALINMAYACAK
Ersoy, YKS sınavına ilişkin, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.
"2023'TE YAKLAŞIK 50 SINAV GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
"2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."
Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Adaylar, YKS başvurularını bugün saat 12.00'den itibaren yapabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." dedi.
Sevgili genç kardeşlerim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023
Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE
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