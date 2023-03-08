İçişleri Bakanlığından depremzedeler için ’adres işlemleri’ açıklaması

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen "karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler"e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.

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