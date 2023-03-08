İçişleri Bakanlığından depremzedeler için 'adres işlemleri' açıklaması
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzede vatandaşların adres işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.
Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen "karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler"e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TAKSİM Metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu? M2-F1 hatları son dakika
- AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?
- Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...
- TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!
- Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
- EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
- TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!