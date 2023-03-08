Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
Binlerce hacı adayı, kuraların sonuçlarının açıklanacağı saate odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2023 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. 2023 hac kura sonuçları isim listesi araştırmaları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, hac kuraları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kura sonuçları isim listesi!
"2023 Hac kuraları isim listesi belli oldu mu?" sorusu binlerce hacı adayı tarafıdnan sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Hac kuralarının tarihi ertelenmişti. Hac kura sonuçları bugün e-devlet üzerinden açıklanacak. Peki, 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Hac kura çekiliş sonuçları isim listesi!
HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'de sorgulanabileceğini açıkladı.
2023 HAC KURALARI ERTELENMİŞTİ!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
"83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.
20 BİN RİYAL, 40 BİN RİYAL KAÇ TL?
2022 Hac fiyatları çoğunlukla Riyal kuru üzerinden hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla ortalama olarak hac üretleri 16 bin riyal (62 bin TL) ile 22 bin riyal (86 bin TL) arasında gidip geliyordu. Genellikle iki fiyat arasındaki fark hacı adaylarının kaldığı otellere göre değişiyor olmasıydı. Bu sene her ne kadar fiyatlar artsa da yine 16 ila 22 bin riyal arasında olduğu hacı adayları tarafından belirtildi.
HAC KURA SONUCU KESİN KAYIT TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı hac kura çekimi yapıldı. Sonuçların ardından kurada adı çıkanlar kesin kayıtlarını 13-24 Mart'ta yapıacak.
- Kayıtlar e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecekken, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.
- Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34.443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.
- Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
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- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
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