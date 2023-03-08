Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hasar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı İşte, e-devlet bina hasar tespit sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hasar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı İşte, e-devlet bina hasar tespit sorgulama ekranı!
HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.
HASAR TESPİT TANIMLARI
HASARSIZ BİNALAR:
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
AZ HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın
kullanılmasında bir sakınca yoktur.
ORTA HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya
da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
AĞIR HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.
ACİL YIKILACAK BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.
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