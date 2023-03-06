Gözler 5'li koalisyon toplantısında! Koalisyon cumhurbaşkanı adayını bugün açıklar mı? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Yoluna 5 liderle devam eden Millet İttifakı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak. İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Ankara'yı bugün nasıl bir gündem bekliyor? A Haber editörü Özkan Özcan detayları aktardı.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek olan 5'li Masa'nın toplantı detayları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu ilk toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı terk etmesinin ardından kalan 5 lider bugün yeniden bir araya geliyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.
İyi Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından siyasi partilerde dün pek çok toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu 10 büyükşehir belediye başkanıyla görüştü. CHP Lideri, daha sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. İyi Parti Lideri Meral Akşener de, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Ardından Başkanlık Divanı ile buluştu. Saadet Partisinde ise Genel İdare Kurulu toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
5'Lİ MASA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANIYOR?
Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanarak hem ortak adayı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele alacak ve kamuoyuna açıklayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Millet İttifakı'nın adayının artık, açıklandığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu olması da kesinleşti.
Akşener'in Altılı Masayı terk etmesinin ardından kalan 5 lider ilk kez dün bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada şöyle dendi:
"HEDEFİMİZ; KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ZAFERDİR!
Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."
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