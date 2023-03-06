Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hasar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı İşte, e-devlet bina hasar tespit sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sebebiyle evler de yıkıma uğradı. Evlerinin hasar tespitlerine sorgulamak isteyenler, arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların adreslerini girerek hasar tespit durumu hakkında bilgi sahibi olabileceğini açıklamıştı İşte, e-devlet bina hasar tespit sorgulama ekranı!
HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler." dedi.
Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.
HASAR TESPİT TANIMLARI
HASARSIZ BİNALAR:
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
AZ HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın
kullanılmasında bir sakınca yoktur.
ORTA HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya
da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
AĞIR HASARLI BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.
ACİL YIKILACAK BİNALAR:
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polis alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM POMEM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...
- Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
- Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...
- Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000'den sonra olanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
- EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle! BJK Ankaragücü canlı maç kesintisiz donmadan şifresiz izle!
- Berat Kandili oruç tutulur mu, var mı? Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir?
- Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika
- Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...