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Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Seçim tarihi ve deprem bölgesi masada! Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Seçim tarihi ve deprem bölgesi masada! Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan kabinenin gündeminde önemli konular bulunuyor. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum ve seçimlere yönelik önemli konuların görüşülmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

DEPREM BÖLGESİ HAKKINDA SUNUM YAPILACAK

Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi yer alırken, konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Başkan Erdoğan'a bir sunum yapacak.

Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.

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