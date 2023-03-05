Gözler Kabine Toplantısı’nda! Seçim tarihi ve deprem bölgesi masada! Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

SEÇİM TARİHİ

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.