CHP Genel Merkezi’nde kırmızı alarm! Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e yanıtı ne olacak?

ALBAYRAK: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Üstelik 'Ekrem bey ve Mansur beyi göreve davet ediyorum' açıklaması, bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum, bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek, diye düşünüyorum" dedi.