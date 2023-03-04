Buna dikkat Türkiye! "Baraj patladı" yalanını yayan provokatörler yine sahnede: Hatay'a su verilmiyor
Hatay Valiliği, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddiaların doğru olmadığını, sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere "Baraj patladı" yalanı yüzünden şehirde oluşan kargaşa nedeniyle bölgeye gelen yardımların depremzedelere ulaşamadığı gerçeği henüz tazeyken, şimdi aynı sosyal medya provokatörleri "Hatay'da su yok" yalanıyla birkez daha sahnede. Devleti ve bölgedeki halkın yaralarını sarmak için verilen once mücadeleyi "Hatay'a su verilmilyor" yalanıyla örtmek isteyen ünlü isimler, kamuoyu tarafından esefle kınandı.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir" denildi.
Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."
"BARAJ PATLADI" PROVOKATÖRLERİNİN YENİ OYUNU: SU YOK
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